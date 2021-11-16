Video Yaşam Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı
Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı

Nusaybin'de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı

16.11.2021 | 09:51

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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada, 1 kişi yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Şirin Bulvarı'nda meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, tabancasını çekip, diğer gruba doğru ateş etti. Mermilerin isabet ettiği bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi?ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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