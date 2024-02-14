Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 1 kişi dumandan etkilendi | Video
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dairenin mutfak kısmındaki ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu. Mutfak kullanılmaz hele gelirken, 1 kişi dumandan etkilendi.
DUMANDAN ETKİLENDİ
Daireye dolan dumandan etkilenen ismi öğrenilemeyen bir kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, mutfak yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma ve duman tahliyesi için çalışma gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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