Oğlu tarafından tüfekle öldürülen anne son yolculuğuna uğurlandı | Video
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde evlilik ve işsizlik sebebi ile tartıştığı 30 yaşındaki oğlu tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı. 5 kardeş olduğu ve diğer kız kardeşlerinin evli olduğu öğrenilen şahsın, evde anne ve babası ile yaşadığı öğrenildi. Annesini öldüren şahsın adliyedeki işlemleri sürüyor.
DİĞER 4 KIZ KARDEŞİ EVLİYMİŞ
Öte yandan, jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Kadir Taşkın'ın, bekar olduğu diğer 4 kız kardeşinin ise evli olduğu öğrenildi. Baba Nazım Taşkın'ın ise olay esnasında ilçe merkezinde olduğu öğrenildi.
OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ANNE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tartışma neticesinde oğlu tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen Behiye Taşkın'ın cenazesi hastaneden, acı olayın yaşandığı evinin önüne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından talihsiz kadın, Kaynarca Sarıbeyli Mahallesi Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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