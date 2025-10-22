Okulda başlayan kavga okul dışına taştı, liseli çocuk böyle bıçaklandı | Video 22.10.2025 | 10:40 Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir okulda düzenlenen geleneksel spor turnuvası kapsamında oynanan mendil kapmaca oyunu esnasında lise öğrencileri arasında yaşanan kavga, okul dışına taşarken, gece konuşmak için mahallede karşı tarafla buluşan 16 yaşındaki lise öğrencisi bıçaklanarak yaralandı. Okulun spor salonundaki kavga anı ve okul dışında yaşanan bıçaklı saldırı anları ise kameralar tarafından kaydedildi. Saldırgan lise öğrencisi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 16 Ekim Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda 11. sınıfta öğrenim gören 16 yaşındaki O.G.Y., iddiaya göre, arkadaşlarıyla beraber okulda tartışıp kavga ettiği aynı okulda öğrenim gören 17 yaşındaki İ.T.'yi yanına çağırarak olayı kapatıp barışmak amacıyla konuşmak istedi. Ancak, arkadaşlarının yanı başında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan O.G.Y.'nin sol bacağı ile vücudunun farklı yerlerinde aldığı 5 adet bıçak darbesi ile yaralandığı belirlendi. Hastanede 30 dikiş atılan O.G.Y., hayati tehlikesi bulunmadığı için ertesi gün evde istirahat etmek üzere 10 günlük rapor verilerek taburcu edildi. Ailesinin şikayetçi olması üzerine arkadaşını bıçakladığı iddia edilen İ.T. hakkında işlem başlatılırken, savcılıkça ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince adliyeye götürüldü. Saldırgan lise öğrencisi İ.T., savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan bıçaklama olayının, okulda aynı gün öğle saatlerinde başlayan tartışmanın devamı sonrasında yaşandığı öğrenildi.

"30 DİKİŞİMİZ VAR, 5 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ, 2 TANESİ AĞIR, KASLARA KADAR YIRTILMIŞ"

Öte yandan, bıçaklı saldırıya uğrayan lise öğrencisinin annesi Gamze Y. gazetecilere, aile olarak yaşanan olayın akran zorbalığı neticesinde meydana geldiğini düşündüklerini dile getirerek, "Ucuz atlattık, daha da kötü sonuçlanabilirdi. Oğlumu Allah korudu. İki hafta rapor aldık, ayağının üstüne basmaması lazım. Oğlum iki hafta okula gitmeyecek. 30 dikişimiz var, 5 yerinden bıçaklamış, 2 tanesi ağır, kaslara kadar yırtılmış" diye konuştu.

Okulda yaşanan kavganın okul dışına taşması sonucu oğlunun bıçaklı saldırıya uğradığını belirten anne Gamze Y., "Bıçaklayan okulda, oğlumla kavga ediyor. Kavgayı dışarıya taşıyor bunlar. Okulda bir saldırı girişiminde bulunuyor, birkaç arkadaşla beraber, bizim haberimiz olmuyor. Oğlum da söylemiyor. Okuldan kimse bize bir şey söylemiyor. O gün, oğlum dışarıda konuşmak için çağırıyor bu bıçaklayan arkadaşı. O da bıçakla çıkıp geliyor. Konuşmak değil amacı resmen oğlumu öldürmek için bıçağı getiriyor. Gelişigüzel her yerine sallıyor. Karnına, boğazına, tişörtünü yırtıyor, Allah'tan yine saplanmamış karnına; bacağına denk geliyor, 30 dikişimiz var. Olayın sebebi yok aslında akran zorbalığı diyebiliriz. Çünkü, hep kendini üstte görüyormuş, okulda olsun dışarıda olsun, kendini üstte görüyor. Hani 'ben sizi bıçaklarım da döverim de, hani her şeyi yaparım' gibisinden. Çocukları korkutuyor. Zanlı, elini kolunu sallaya sallaya geziyor, biz tutuklanmasını, tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz. Çünkü diğer çocuklar da tehlike altında. Pişmanlık denen bir şey de yok, bunu yapıp paylaşımlarda bulunuyor çünkü. Biz açıkçası bu olaydan sonra korktuk, başımıza ne geleceği belli değil. Oğlumu okuldan alıp başka bir okula naklini aldırmayı düşünüyoruz" dedi.

"OLAYIN ARDINDAN PSİKOLOJİM ALT ÜST OLDU"

Okul arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradığı iddia edilen O.G.Y. de, okulda yaşanan olayın okul dışına taştığını belirterek, "Dışarıdan da tehditlerine devam ediyor. Biz akşam üstü artık bu olayı kapatmak istiyoruz. Çünkü, sürekli tehdit ediliyoruz. Konuşmak için arkadaşı çağırıyoruz, ilk başta gelmiyor. Sonra ilerleyen saatlerde bizi arıyor, 'neredesiniz söylesin, geleceğim' diyor. Yanımıza bıçakla geliyor, sonra saldırıyor, gelişigüzel. Sonra elini kolunu sallaya sallaya yanımızdan gidiyor" dedi. O.İ.Y., saldırı esnasında bıçağı görmediğini belirtirken, "Bıçağı ilk başka hissetmedim. Birkaç kez salladıktan sonra hissettim. Arkadaşlarım da dediklerine göre, onlar cop zannetmiş, ben de belli etmeyince. Bayağı büyük bir bıçakmış. Olayın ardından psikolojim alt üst oldu. Arkadaşın alabileceği cezanın en fazlasını almasını istiyorum. Serbest bırakmışlar, ona da şaşırdım. Sağda solda geziyormuş arkadaşıyla, dolaşıyormuş" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, okulda düzenlenen mendil kapmaca turnuvasında öğrenciler arasında yaşanan kavga ile sonrasında okul dışına taşan bıçaklı saldırı olayı da kameralara yansıdı. Kayıtlarda okulun spor salonunda öğrenciler arasında yaşanan kavga ve araya öğretmenlerinin girerek kavgayı ayırması, sonrasında Yeni Mahalle'de yaşanan bıçaklı saldırı olayı ve ardından ihbar üzerine polis ekibinin olay yerine gelişi görülüyor.

Bu arada, okulda yaşanan kavga sonrasında aralarında bıçaklanan ve bıçaklayan öğrencilerin de olduğu 3 öğrenci hakkında disiplin işlemi başlatıldığı öğrenildi.