Video Yaşam Ölümden 2 metreyle kurtuldu! Caraskalın ipi koptu yüzlerce kiloluk ürün yere düştü | Video
Ölümden 2 metreyle kurtuldu! Caraskalın ipi koptu yüzlerce kiloluk ürün yere düştü | Video

Ölümden 2 metreyle kurtuldu! Caraskalın ipi koptu yüzlerce kiloluk ürün yere düştü | Video

10.10.2024 | 13:13

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesi içerisinde caraskalla aşağıya indirilmeye çalışılan yüzlerce kiloluk ürün ipin kopması sonucuna yere düştü. O esnada sokakta çalışan bir kişi ölümden 2 metreyle kurtuldu. Yaşanan o anlar güvenin kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesinde gerçekleşti. İddiaya göre bir işletme çatısına kurulu olan caraskalla aşağıya yüzlerce kiloluk ürünler indirilmeye başlandı. Ürünlerin bağlı olduğu ip yaklaşık yarım metre indikten sonra koptu. Ürünler sanayi sitesi içerisindeki sokağa hızla düştü. O esnada işletme önünde bulunan ürünlerle ilgilenen bir işçi faciadan kıl payı kurtuldu. İşçinin yaklaşık 2 metre yanına düşen malzemeler etrafa yayıldı. Malzemelerin düşme anı ve işçinin adeta ölümden kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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