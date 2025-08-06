Ölümlü kazaya karışan akaryakıt tankeri sürücüsü tutuklandı | Video
Samsun'da akaryakıt tankeri ile ATV'nin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü tutuklandı.
Polis tarafından gözaltına alınan akaryakıt tankeri sürücüsü Sinan Azgül, Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Azgül çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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