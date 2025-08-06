Video Yaşam Ölümlü kazaya karışan akaryakıt tankeri sürücüsü tutuklandı | Video
Ölümlü kazaya karışan akaryakıt tankeri sürücüsü tutuklandı | Video

Ölümlü kazaya karışan akaryakıt tankeri sürücüsü tutuklandı | Video

06.08.2025 | 15:53

Samsun'da akaryakıt tankeri ile ATV'nin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabahattin Karasu (54) idaresindeki 05 ABJ 366 plakalı ATV aracı, Sinan Azgül'ün (30) kullandığı 06 DL 6289 plakalı boş akaryakıt tankeri ile çarpıştı. Kazada ATV'de yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Türkan Karasu (51) olay yerinde hayatını kaybederken, Sebahattin Karasu ise hafif şekilde yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Karasu, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan akaryakıt tankeri sürücüsü Sinan Azgül, Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Azgül çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ölümlü kazaya karışan akaryakıt tankeri sürücüsü tutuklandı | Video 02:06
Ölümlü kazaya karışan akaryakıt tankeri sürücüsü tutuklandı | Video 06.08.2025 | 15:53
Keşan’daki yangın ormanlık alana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 03:27
Keşan’daki yangın ormanlık alana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 06.08.2025 | 15:46
Tokat’ta orman yangını | Video 01:49
Tokat'ta orman yangını | Video 06.08.2025 | 15:30
Aydın’da öksüz kalan yavru leylek koruma altına alındı | Video 03:01
Aydın’da öksüz kalan yavru leylek koruma altına alındı | Video 06.08.2025 | 14:37
Kağıthane’de İSKİ çalışması sırasında isale borusu patladı | Video 02:02
Kağıthane'de İSKİ çalışması sırasında isale borusu patladı | Video 06.08.2025 | 14:37
Kuyumcuya dehşeti yaşatıp 18 bilezikle kaçmıştı, aynı gün kıskıvrak yakalandı | Video 03:39
Kuyumcuya dehşeti yaşatıp 18 bilezikle kaçmıştı, aynı gün kıskıvrak yakalandı | Video 06.08.2025 | 14:20
Kuyumcuya dehşeti yaşatıp 18 bilezikle kaçmıştı, aynı gün kıskıvrak yakalandı | Video 03:39
Kuyumcuya dehşeti yaşatıp 18 bilezikle kaçmıştı, aynı gün kıskıvrak yakalandı | Video 06.08.2025 | 14:18
Bağcılar TEM Otoyolu’nda çekici yangını: Alevler sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü | Video 00:36
Bağcılar TEM Otoyolu'nda çekici yangını: Alevler sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü | Video 06.08.2025 | 13:49
Tokat’ta 12 yıl önceki bebek cinayeti davasında anne ve baba adliyeye sevk edildi | Video 01:17
Tokat'ta 12 yıl önceki bebek cinayeti davasında anne ve baba adliyeye sevk edildi | Video 06.08.2025 | 13:17
Bursa’da eski kocasını yere yatıran kadın böyle dövdü | Video 00:37
Bursa'da eski kocasını yere yatıran kadın böyle dövdü | Video 06.08.2025 | 13:12
Fas açıklarında mahsur kalan Türk kaptandan yardım çağrısı | Video 06:01
Fas açıklarında mahsur kalan Türk kaptandan yardım çağrısı | Video 06.08.2025 | 13:10
Çektiği 215 bin TL krediyi dolandırıcılara gönderirken önlendi | Video 00:48
Çektiği 215 bin TL krediyi dolandırıcılara gönderirken önlendi | Video 06.08.2025 | 13:09
Gaziantep’te motosiklet ile araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:53
Gaziantep'te motosiklet ile araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 06.08.2025 | 12:07
Çorlu’da otobüs kazası kamerada: 1 yaralı | Video 01:01
Çorlu'da otobüs kazası kamerada: 1 yaralı | Video 06.08.2025 | 12:01
6 milyarlık yasa dışı bahis şüphelileri hakim karşısında | Video 00:54
6 milyarlık yasa dışı bahis şüphelileri hakim karşısında | Video 06.08.2025 | 11:43
Karnında dren hortumu unutuldu, doktorun söyledikleri ise şoke etti: Ölmedin sonuçta... | Video 03:33
Karnında dren hortumu unutuldu, doktorun söyledikleri ise şoke etti: "Ölmedin sonuçta..." | Video 06.08.2025 | 11:14
Adana’da film gibi uyuşturucu operasyonu: Kaçarken polis aracına çarptı | Video 00:32
Adana'da film gibi uyuşturucu operasyonu: Kaçarken polis aracına çarptı | Video 06.08.2025 | 10:56
Elon Musk’ın ‘Starlink uydu zinciri’ Erzincan semalarında görüldü | Video 00:46
Elon Musk'ın ‘Starlink uydu zinciri' Erzincan semalarında görüldü | Video 06.08.2025 | 10:42
Denizli’de ormanı ateşe veren kundakçılardan akılalmaz tuzak | Video 00:37
Denizli'de ormanı ateşe veren kundakçılardan akılalmaz tuzak | Video 06.08.2025 | 10:42
Aynı kavşakta göz göre göre kazalar güvenlik kamerasında | Video 02:11
Aynı kavşakta göz göre göre kazalar güvenlik kamerasında | Video 06.08.2025 | 10:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY