Video Yaşam Ordu’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında facia: 1 ölü | Video
Ordu’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında facia: 1 ölü | Video

Ordu’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında facia: 1 ölü | Video

29.01.2024 | 11:58

Ordu’nun Gölköy ilçesinde çıkan ev yangınında anne kurtarılırken, oğlu hayatını kaybetti.

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Yangın, ilçeye bağlı Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Mevlide ile oğlu Ramazan Karabulut'un (55) ikamet ettiği 2 katlı ahşap evde sabaha karşı yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürerek kontrol altına alırken, Ramazan Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Mevlide Karabulut ise dumandan etkilendi.
İlk belirlemelere göre yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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