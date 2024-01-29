Ordu’da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında facia: 1 ölü | Video
Ordu’nun Gölköy ilçesinde çıkan ev yangınında anne kurtarılırken, oğlu hayatını kaybetti.
İlk belirlemelere göre yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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