Ordu'da acı olay! Eşini patpat kazasında kaybetti, kendisi kalp krizinden öldü | Video
Ordu'da patpat kazasında hayatını kaybeden kadın ile kazadan birkaç saat sonra kalp krizi sonucu vefat eden kocasının cenazeleri yan yana toprağa verildi.
Hayatını kaybeden İhsan ve Ayşe Bayram çifti için Kardeşler Mahallesi Okul Yanı mevkisinde cenaze töreni düzenlendi. Törende, çiftin oğlu Korgan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Bayram ile yakınları taziyeleri kabul etti.
Bayram çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanında yan yana defnedildi.
Cenaze törenine Ulubey Kaymakamı Esra Demirtaş, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
01:38
Otoyolda 6 farklı noktada 9 araç kaza yaptı: 2 kişi yaralandı | Video 26.04.2025 | 15:12
02:44
00:24
Arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken 5 metreden düştü! O anlar kamerada | Video 26.04.2025 | 14:36
02:59
00:57
Sakarya’da jandarma operasyonu: 2 tutuklama | Video 26.04.2025 | 14:26
01:27
02:08
Selektör yapan kadın sürücünün yolunu kesti! O anlar kamerada | Video 26.04.2025 | 13:09
01:55
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları deşifre edildi | Video 26.04.2025 | 12:58
01:01
01:13
İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: 12 tutuklama | Video 26.04.2025 | 11:40
00:52
İstanbul'da iş yerlerine silahlı saldırı kamerada | Video 26.04.2025 | 11:12
00:31
Şişli'de otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada | Video 26.04.2025 | 11:06
01:18
Gaziantep’te feci kaza: İşçi servisi ile tır çarpıştı, 9 yaralı | Video 26.04.2025 | 10:56
01:17
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı | Video 26.04.2025 | 10:51
04:38
00:30
İstanbul'da patenlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 26.04.2025 | 09:49
00:21
Ekrem İmamoğlu gizli toplantıdan iki sır valizle çıktı 25.04.2025 | 22:02
00:22