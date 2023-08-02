Video Yaşam Ordu’da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi | Video
Ordu’da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi | Video

Ordu’da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi | Video

02.08.2023 | 21:43

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşini başkasıyla görünce şoföre saldırdı, 3 aracın kaza yapmasına neden oldu | Video 01:02
Eşini başkasıyla görünce şoföre saldırdı, 3 aracın kaza yapmasına neden oldu | Video 02.08.2023 | 21:43
Ordu’da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi | Video 06:18
Ordu’da trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi | Video 02.08.2023 | 21:43
Burdur’da aynı anda iki farklı yerde arazi yangını çıktı | Video 00:31
Burdur’da aynı anda iki farklı yerde arazi yangını çıktı | Video 02.08.2023 | 15:30
Bayrampaşa’da iş merkezinde çıkan yangın 4 saat sonra tamamen söndürüldü | Video 09:07
Bayrampaşa'da iş merkezinde çıkan yangın 4 saat sonra tamamen söndürüldü | Video 02.08.2023 | 15:24
Adana’da 3 torbacı yakalanıp tutuklandı | Video 01:00
Adana'da 3 torbacı yakalanıp tutuklandı | Video 02.08.2023 | 15:37
Esenyurt’ta yaşanan korkunç cinayete ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı: 2 ay önce dükkana gelip kavga çıkarmış! | Video 04:27
Esenyurt'ta yaşanan korkunç cinayete ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı: 2 ay önce dükkana gelip kavga çıkarmış! | Video 02.08.2023 | 15:29
Konya’daki en büyük deprem 5,1 büyüklüğünde meydana geldi | Video 04:24
Konya'daki en büyük deprem 5,1 büyüklüğünde meydana geldi | Video 02.08.2023 | 15:17
Otobüsün önünü kesti, elindeki bıçak ile muavini kovaladı! Dehşet anları kamerada | Video 01:03
Otobüsün önünü kesti, elindeki bıçak ile muavini kovaladı! Dehşet anları kamerada | Video 02.08.2023 | 15:19
Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 80 kaçak göçmen kurtarıldı | Video 00:33
Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 80 kaçak göçmen kurtarıldı | Video 02.08.2023 | 15:15
Mahallesindeki uyuşturucu ticaretine karşı çıkınca yol ortasında kurşunlandı | Video 04:06
Mahallesindeki uyuşturucu ticaretine karşı çıkınca yol ortasında kurşunlandı | Video 02.08.2023 | 14:42
İzmir metrosunda yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 00:18
İzmir metrosunda yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 02.08.2023 | 14:42
Motosikletle geldi, sokak ortasında kurşun yağdırıp böyle kaçtı | Video 00:50
Motosikletle geldi, sokak ortasında kurşun yağdırıp böyle kaçtı | Video 02.08.2023 | 14:42
Freni boşalan mikser araçlara çarpıp, devrildi! | Video 01:24
Freni boşalan mikser araçlara çarpıp, devrildi! | Video 02.08.2023 | 13:18
İETT otobüsünü gören hayrete düştü: Dumanlar eşliğinde yoluna devam etti | Video 01:05
İETT otobüsünü gören hayrete düştü: Dumanlar eşliğinde yoluna devam etti | Video 02.08.2023 | 13:53
İngiliz gelin aşkı için kariyerinden vazgeçip hayvancılık yapmaya başladı | Video 06:27
İngiliz gelin aşkı için kariyerinden vazgeçip hayvancılık yapmaya başladı | Video 02.08.2023 | 13:53
Minibüsü polis noktasına bırakıp kaçtı, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı | Video 03:55
Minibüsü polis noktasına bırakıp kaçtı, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı | Video 02.08.2023 | 13:28
İstanbul’da korkutan görüntü! Son 9 yılın en kurak yazı | Video 06:08
İstanbul'da korkutan görüntü! Son 9 yılın en kurak yazı | Video 02.08.2023 | 13:05
Gaziantep’te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:49
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı | Video 02.08.2023 | 13:18
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü habersiz aldığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı | Video 00:52
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü habersiz aldığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı | Video 02.08.2023 | 13:17
Çanakkale’de jip kamyon dorsesine çarptı: 5 yaralı | Video 01:36
Çanakkale'de jip kamyon dorsesine çarptı: 5 yaralı | Video 02.08.2023 | 13:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA