Osmaniye’de daire yangını! Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı | Video
Osmaniye’de bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Apartmanda mahsur kalan 8 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
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