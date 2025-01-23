Osmaniye’de daire yangını! Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı | Video 23.01.2025 | 11:54 Osmaniye’de bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Apartmanda mahsur kalan 8 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 10.00 sıralarında Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi Hastane Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. Mustafa K.'nin evinin mutfak kısmında başlayan yangın bir anda binayı sardı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken binada mahsur kalan 8 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.