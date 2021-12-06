Osmaniye'de kızıl akbaba donarak ölmekten monta sarılarak kurtarıldı

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Osmaniye'de av koruma kontrol çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince arazide bitkin halde bulunan kızıl akbaba, tedaviye alındı. Görevlinin monta sararak kucağında rehabilitasyon merkezine getirdiği akbaba, uçabilecek duruma geldiğinde yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacak.
Somaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyü mevkiinde av koruma kontrol faaliyetlerinde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, bitkin halde kızıl akbaba ile karşılaştı. Soğuktan korumak için monta sarılan akbaba, Karatepe Aslantaş Şefliği personelince, Yaban Hayvanı Rehabilitasyon ve Acil İlk Müdahale Merkezi'ne götürüldü. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir yarası olmadığı tespit edilen kızıl akbabaya burada yiyecek ve su verildi. Bakım ve iyileştirme süreci tamamlanan kuşun, uçabilecek duruma geldikten sonra yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.