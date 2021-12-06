Video Yaşam Osmaniye'de kızıl akbaba donarak ölmekten monta sarılarak kurtarıldı
Osmaniye'de kızıl akbaba donarak ölmekten monta sarılarak kurtarıldı

Osmaniye'de kızıl akbaba donarak ölmekten monta sarılarak kurtarıldı

06.12.2021 | 16:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Osmaniye’de kızıl akbaba donarak ölmekten monta sarılarak kurtarıldı 00:49
Osmaniye'de kızıl akbaba donarak ölmekten monta sarılarak kurtarıldı 06.12.2021 | 16:44
Çadırlı serada suçüstü yakaladılar! Saksılara ekilmiş halde bulundu... 01:06
Çadırlı serada suçüstü yakaladılar! Saksılara ekilmiş halde bulundu... 06.12.2021 | 17:11
Zonguldak’taki kesik baş cinayetinde son durum! 03:04
Zonguldak'taki kesik baş cinayetinde son durum! 06.12.2021 | 16:30
SON DAKİKA: Niğde’de mezarlıkta şoke eden görüntü! 01:42
SON DAKİKA: Niğde'de mezarlıkta şoke eden görüntü! 06.12.2021 | 16:35
Van Muradiye’de deprem anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı | Video 00:37
Van Muradiye'de deprem anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı | Video 06.12.2021 | 16:05
Lise öğrencileri yumruk yumruğa birbirine girdi, kavgayı ayırmak yerine film izler gibi izlediler | Video 00:59
Lise öğrencileri yumruk yumruğa birbirine girdi, kavgayı ayırmak yerine film izler gibi izlediler | Video 06.12.2021 | 16:03
Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada | Video 01:48
Pompalı tüfekli dehşet anları kamerada | Video 06.12.2021 | 16:03
Eşini rahatsız eden kargocuyu sokak ortasında vurdu | Video 00:57
Eşini rahatsız eden kargocuyu sokak ortasında vurdu | Video 06.12.2021 | 16:03
Kırıkkale’de motosikletliye tüfekli saldırı! | Video 02:41
Kırıkkale'de motosikletliye tüfekli saldırı! | Video 06.12.2021 | 15:48
Tuzla’da 15 adresten 230 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıslar kamerada | Video 03:11
Tuzla’da 15 adresten 230 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıslar kamerada | Video 06.12.2021 | 15:34
Osmangazi Köprüsünde kartpostallık gün doğumu manzarası | Video 01:13
Osmangazi Köprüsünde kartpostallık gün doğumu manzarası | Video 06.12.2021 | 15:24
Egzozdan çıkan siyah dumanla adeta görünmez oldular | Video 01:08
Egzozdan çıkan siyah dumanla adeta görünmez oldular | Video 06.12.2021 | 15:00
Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı kamerada: 1 ölü | Video 02:55
Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı kamerada: 1 ölü | Video 06.12.2021 | 14:33
Bursa’da ayakkabı boyacısıyla karganın yürekleri ısıtan dostluğu kamerada 03:21
Bursa'da ayakkabı boyacısıyla karganın yürekleri ısıtan dostluğu kamerada 06.12.2021 | 14:56
Kapadokya’da ’Kayıkta Kahvaltıya’ ilgi artıyor | Video 07:36
Kapadokya’da 'Kayıkta Kahvaltıya' ilgi artıyor | Video 06.12.2021 | 14:00
Kod adı MET... Narkotimler suçüstü yakaladı! | Video 01:06
Kod adı MET... Narkotimler suçüstü yakaladı! | Video 06.12.2021 | 14:32
Eğlence mekanlarına satacaklardı, suçüstü yakalandılar | Video 01:11
Eğlence mekanlarına satacaklardı, suçüstü yakalandılar | Video 06.12.2021 | 14:09
Bayrampaşa’da marangoz atölyesinde korkutan yangın | Video 02:35
Bayrampaşa'da marangoz atölyesinde korkutan yangın | Video 06.12.2021 | 13:55
Siirt’te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı | Video 00:56
Siirt’te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı | Video 06.12.2021 | 14:05
Döner bıçağı ve satırla husumetlisine böyle saldırdı | Video 02:35
Döner bıçağı ve satırla husumetlisine böyle saldırdı | Video 06.12.2021 | 13:55

Osmaniye'de av koruma kontrol çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince arazide bitkin halde bulunan kızıl akbaba, tedaviye alındı. Görevlinin monta sararak kucağında rehabilitasyon merkezine getirdiği akbaba,  uçabilecek duruma geldiğinde yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacak.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Somaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyü mevkiinde av koruma kontrol faaliyetlerinde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, bitkin halde kızıl akbaba ile karşılaştı. Soğuktan korumak için monta sarılan akbaba, Karatepe Aslantaş Şefliği personelince, Yaban Hayvanı Rehabilitasyon ve Acil İlk Müdahale Merkezi'ne götürüldü. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir yarası olmadığı tespit edilen kızıl akbabaya burada yiyecek ve su verildi. Bakım ve iyileştirme süreci tamamlanan kuşun, uçabilecek duruma geldikten sonra yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacağı bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA