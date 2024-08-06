Otobüs şoförünü tokatlayıp kontak anahtarını alarak kaçtı! O anlar kamerada | Video 06.08.2024 | 14:49 Antalya'da trafikte tartıştığı şoförün kullandığı halk otobüsünün önüne aracını kıran ve ardından onu tokatladıktan sonra kontağını alarak kaçma olayının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken aracına vurduğunu belirten plakası alınamayan bir araç sürücüsü içinde yolcular bulunan Özel Halk Otobüsünün önünü kesti. İsminin Ramazan K. olduğu öğrenilen şahıs, otobüs sürücüsü Ferhat İlhan ile tartışmaya başladı. Yine iddiaya göre İlhan'ın yüzüne yumruk atan Ramazan K. içerisinde yolcular bulunan halk otobüsünün kontağını alarak kendi aracı ile Kemer istikametine hızla uzaklaştı. İçerisinde yolcular ile yol ortasında kalan otobüs sürücüsü Ferhat İlhan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntüleri üzerinden otobüsün önünü kesen aracın sürücüsü Ramazan K.'ya ulaşmaya çalıştı. Yaşananları polis ekiplerine anlatan halk otobüsü sürücüsü Ferhat İlhan, "Ben normal şeridimde gidiyordum. Sonra geldi aracını önüme kırdı. Bana 'aracıma vurdun' dedi. Bende vurmadığımı söyledim. Polis çağıracağımı söyledim. O da bana çağırmamı söyledi. Polisi çağırdıktan sonra kontağımı alıp kaçtı" dedi. Ferhat İlhan, sağlık raporu ve ifade işlemleri polis merkezine götürülürken, özel halk otobüsü yetkililerin gelip alması için olay yerinde kaldı.Olay anına ilişkin güvenlik kamera kayıtları ise ortaya çıktı. Görüntülerde Ramazan K olduğu belirtilen kişinin halk otobüsünün önünde durup aracı durdurması ve ardından Ferhat İlhan'a tokat atması yer aldı. Görüntülerin devamında ise söz konusu şahsın kontak anahtarını alıp bölgeden ayrılması yer aldı.