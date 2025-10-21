Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada | Video
21.10.2025 | 09:49
Bursa'da otobüs şoförüyle tartışan yolcu yakını, yumruklu kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
"Sen kızıma nasıl bağırırsın" diyen baba şoföre yumruklarla saldırdı. Otobüs içinde başlayan arbede sırasında yolcular büyük panik yaşadı. Kavgayı otobüste bulunan diğer vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı.
Yaşanan olay, bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
