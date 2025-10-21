Otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 21.10.2025 | 09:49 Bursa'da otobüs şoförüyle tartışan yolcu yakını, yumruklu kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bayan yolcunun babası ile otobüs şoförü arasında bağırma yüzünden tartışma çıktı."Sen kızıma nasıl bağırırsın" diyen baba şoföre yumruklarla saldırdı. Otobüs içinde başlayan arbede sırasında yolcular büyük panik yaşadı. Kavgayı otobüste bulunan diğer vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı.Yaşanan olay, bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.