Otoyolda karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı: 1 ölü | Video

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Bahçelievler, Basın Ekspres Yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşlarındaki adama araba çarptı. Yaklaşık 15 metre savrulan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olan yaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri incelemenin ardından sürücü Ü.K'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
Yapılan incelemenin ardından araç çekici ile kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Yayanın savrulduğunu belirten Mustafa Poyraz isimli görgü tanığı, "Ben karşı yoldan Edirne istikametine giderken vurduğunu gördüm. Ben böyle bir şey görmedim, kaburgası falan hepsi kırıktı. Vatandaş öldü, şoförde bir şey yok" diye konuştu.