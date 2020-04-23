Pelin Akil’i ağlatan yorum! | Video

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Bir takipçisi Pelin Akil'e "Hiç mi yüreğin sızlamıyor, resmen Lina'yı ayırıyorsunuz!" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soruya tepki gösteren oyuncu gözyaşlarını tutamadı.