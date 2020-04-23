Video Yaşam Pelin Akil’i ağlatan yorum! | Video

Pelin Akil’i ağlatan yorum! | Video

Pelin Akil’i ağlatan yorum! | Video
23.04.2020 | 20:25
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Bir takipçisi Pelin Akil'e "Hiç mi yüreğin sızlamıyor, resmen Lina'yı ayırıyorsunuz!" şeklinde bir soru yöneltti. Bu soruya tepki gösteren oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

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