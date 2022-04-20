Video Yaşam PKK’nın “Mali Yapılanmasına” operasyon! Gözaltına alınanan arasında başkan yardımcısı da var | Video
PKK’nın “Mali Yapılanmasına” operasyon! Gözaltına alınanan arasında başkan yardımcısı da var | Video

PKK’nın “Mali Yapılanmasına” operasyon! Gözaltına alınanan arasında başkan yardımcısı da var | Video

20.04.2022 | 10:49

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında PKK’nın “Mali Yapılanmasına” operasyon yapıldı. Gözaltına alınanlar arasında Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısının da olduğu 44 kişi gözatına alındı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Diyarbakır Terör ve İstihbarat Şube müdürlüklerince PKK/KCK'nın mali yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İHALELERDEN ÖRGÜTE KAYNAK

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 2019 yerel seçimleri sonrasında HDP'li belediyelerin bazı ihalelerde usulsüzlük yaptıklarını bu sayede terör örgütüne kaynak aktarıldıklarını tespit etti. Yaklaşık 2 yıl süren titiz çalışmalar neticesinde önemli delillere ulaşılırken, HDP'li belediyeler döneminde bazı işyerleri aracılığıyla örgüte para aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma sonucunda örgütün finansal ağının ortaya çıkarıldığı belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucu, 44 kişi hakkında gözatı kararı verildi. Gözaltına alınan emniyete götürülürken, gözaltı kararı verilenler arasında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birinin de olduğu öğrenildi.

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