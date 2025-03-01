Polatlı’da 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video
Ankara’nın Polatlı ilçesinde pikap ile otomobilin karıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaşanan kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.
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