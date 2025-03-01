Polatlı’da 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 01.03.2025 | 13:30 Ankara’nın Polatlı ilçesinde pikap ile otomobilin karıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaşanan kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Eskişehir yolu üzerinde pikap kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.