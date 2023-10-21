Video Yaşam Polisin kovaladığı lüks cipten silah çıktı: 5 kişi gözaltına alındı | Video
Polisin kovaladığı lüks cipten silah çıktı: 5 kişi gözaltına alındı | Video

Polisin kovaladığı lüks cipten silah çıktı: 5 kişi gözaltına alındı | Video

21.10.2023 | 09:15

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polisin kovalamacası neticesinde durdurulan cipte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

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Olay, saat 04.00 sıralarında İzmit D-100 Karayolu Karabaş Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Elinden bilgiye göre, ihbar üzerine ekipler lüks cipin peşine düştü. Derince'den İzmit'e kadar devam eden kovalamacada polis ekiplerinin aracın önünü kesmesi neticesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan sürücü dahil 5 kişi ise gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.

Polis ekiplerinin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.
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