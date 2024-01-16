Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı: O anlar kamerada | Video
Sultangazi’de yüzleri maskeli gaspçılar ellerindeki pompalı tüfekle markete girip kasiyerden paraları istedi, o sırada başka bir çalışan durumu fark edince gaspçılara önce karşı çıktı sonra elindeki paspasla onları kovaladı. Olay anı saniye saniye kameralara yansırken, polis ekipleri şüphelileri kaçtıkları araç içerisinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DEVRİYE EKİPLER İLÇEYİ ABLUKAYA ALDI
Gasp edemeyeceklerini anlayan iki şüpheli hızla koşmaya başladı. Çalışan ise elinde paspasla pompalı tüfekli gaspçıları kovaladı. Hiçbir şey almadan kaçan maskeli gaspçılar için market çalışanları ihbarda bulundu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri hemen geniş çaplı bir çalışma başlattı. İlçenin giriş çıkışları kapatıldı, şüpheli araç dakikalar içerisinde Devriye Ekipler amirliğince durduruldu. İçerisinde yapılan kontrollerde markete giren şahısların eşkalleri aynı olduğu görüldü.
POMPALI TÜFEKLERİ ARAÇLARINDA BULUNDU
İncelenen kamera görüntülerinde markete giren iki gaspçının Yusuf T. ve Can K. oldukları belirlenirken onları kapıda bekleyen şahsın ise Samet Ç. olduğu tespit edildi. Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Araç içerisinde ise olay sırasında ellerinde olan 2 pompalı tüfek, şapka ve eldivenler ele geçirildi. Şüpheli Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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