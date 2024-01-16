Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı: O anlar kamerada | Video 16.01.2024 | 16:31 Sultangazi’de yüzleri maskeli gaspçılar ellerindeki pompalı tüfekle markete girip kasiyerden paraları istedi, o sırada başka bir çalışan durumu fark edince gaspçılara önce karşı çıktı sonra elindeki paspasla onları kovaladı. Olay anı saniye saniye kameralara yansırken, polis ekipleri şüphelileri kaçtıkları araç içerisinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak'ta bulunan bir zincir markete önceki gün akşam kapanma işlemleri yapıldığı sırada 2 gaspçı geldi. Yüzleri siyah maskeli şahısların ellerinde pompalı tüfek vardı. Bir arkadaşları ise dışarıda onları gözetliyordu. İki gaspçı direk kasanın olduğu bölüme gidip orada sayım yapan kasiyerden paraları istedi. Bu sırada çalışanlardan biri elinde paspasla gaspçıların yanına gelip onlarla konuşarak olaya karşı çıktı.Gasp edemeyeceklerini anlayan iki şüpheli hızla koşmaya başladı. Çalışan ise elinde paspasla pompalı tüfekli gaspçıları kovaladı. Hiçbir şey almadan kaçan maskeli gaspçılar için market çalışanları ihbarda bulundu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri hemen geniş çaplı bir çalışma başlattı. İlçenin giriş çıkışları kapatıldı, şüpheli araç dakikalar içerisinde Devriye Ekipler amirliğince durduruldu. İçerisinde yapılan kontrollerde markete giren şahısların eşkalleri aynı olduğu görüldü.İncelenen kamera görüntülerinde markete giren iki gaspçının Yusuf T. ve Can K. oldukları belirlenirken onları kapıda bekleyen şahsın ise Samet Ç. olduğu tespit edildi. Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Araç içerisinde ise olay sırasında ellerinde olan 2 pompalı tüfek, şapka ve eldivenler ele geçirildi. Şüpheli Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.