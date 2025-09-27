Video Yaşam Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'nda 15 gemi ile Geçit Töreni düzenlendi | Video
27.09.2025 | 12:29

Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetlerine ait 15 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenlendi.

