Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'nda 15 gemi ile Geçit Töreni düzenlendi | Video

Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetlerine ait 15 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenlendi.