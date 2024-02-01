Video Yaşam Ramazan Hoca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı | Video
Ramazan Hoca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı | Video

Ramazan Hoca'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı | Video

01.02.2024 | 09:02

Fatih'te bıçaklanarak öldürülen Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak memleketi Diyarbakır’a gönderildi.

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Fatih Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazeyi teslim almaya gelen akrabası Ahmet Arif, Pişkin'in zararsız bir insan olduğunu söyleyerek üzgün olduklarını belirtti. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Arif, Pişkin'i Diyarbakır'da defnedeceklerini ifade etti.

"ÇOK ACI BİR OLAY KİMSEYE ZARARI OLMAYAN BİR İNSANDI"
Cenazeyi teslim almaya gelen yakını Ahmet Arif , "Rahmetli Ramazan benim öz teyzemin oğlu olurdu. Bende sadece bıçakla yaralandığını hastaneye kaldırıldığını ondan sonra hayatını kaybettiğini duydum. Hastaneden sonra vefat edince Adli Tıp'a getirilmiş. Bundan sonraki süreçte teşhis edilecek. Sonra teslim alıp gerekli işlemlerden sonra Diyarbakır'a gömeceğiz. Çok acı bir olay. Zararsız bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. İnşallah ortaya çıkar. Sanırım adli konu. Polisler gerekli soruşturmayı yapıyor. İnşallah sonuç alınacak" dedi.

Öte yandan adli tıpta yapılan incelemelerin ardından Ramazan Pişkin'in cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Cenazenin yarın Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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