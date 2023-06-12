Rampada geri geri giden araç kaldırımdaki 2 kişiyi böyle ezdi | Video 12.06.2023 | 15:58 Niğde’de hafif ticari araç rampada geri geri gitmesi sonucu kaldırımda bulunan 2 kişiyi ezdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; merkez İstasyon caddesi ve Paşakapı caddesini Perşembe Pazarına bağlayan yolda meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü aracını bırakarak bir iş yerine gitti. Bir süre sonra araç kendi kendine hareket etmeye başladı. Geri kaçan araç; kaldırımda bulunan iki kişiye çarptı. Yaralanan iki kişi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.