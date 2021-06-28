SABAH, afet bölgesinde. Marmaris'teki yangına böyle müdahale edildi | Video

Marmaris, dün sabah saatlerinde orman yangınıyla sarsıldı. Ters rüzgârla alevler arasında kalan orman işçisi Görkem Hasdemir şehit oldu. SABAH, afet bölgesini görüntüledi. Yangının kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları esnasında afet bölgesindeydi. Yangında, 25 hektar orman kül oldu

Muğla Marmaris'in İçmeler Mahallesinde, dün 10.30 sıralarında yerleşim yerlerine yakın bir noktada orman yangını çıktı. Hızla yayılan alevlere, ekipler 10 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 78 arazöz ve 328 personelle müdahale etti. Sarp arazi alevleri kontrol etmeyi güçleştirirken, dumanlar ilçe merkezine kadar yayıldı. Ekipler, yangın bölgesine yakın yol ve yerleşim alanlarında da önlem alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Polis lojmanları ile bazı otellerin lojmanları tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının, 100 hektarlık alanda etkili olduğu bildirildiği. İzmir, Antalya ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 25 hektarlık alan küle döndü. Olayda, yangın söndürme işçisi Görkem Hasdemir şehit oldu.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Köyceğiz'de yaşayan Görkem Hasdemir, 2010 yılında orman teşkilatında göreve başlamış ve 11 yıldır Marmaris Beldibi yangın ilk müdahale ekibinde görev yapıyordu. 34 yaşında olan Görkem Hasdemir, Ayşegül Gümüş Hasdemir'le 2013'te evlendi. 2014'te doğan Demir, 2019'da ise Kuzey adında iki oğlu var. Yangın günü izinden döne orman şehidi, yangına ilk müdahale eden ekibin içindeydi. Saat 10.40'da yangına, orman şehidi Hasdemir'in de için olduğu 6 kişilik Beldibi Yangın Söndürme Ekibi, ilk müdahaleyi yaptı. 11.30'da, rüzgârın bir anda ters dönmesiyle alevler arasında kalan işçilerden 5'i kaçmayı başardı. Orman şehidinin ekip arkadaşları, Hasdemir'in kaçmaya çalışırken düştüğünü ve alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiğini belirtti. Hasdemir'in çalışma arkadaşları da cenazenin gönderilişi sırasında gözyaşı döktü.