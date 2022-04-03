Sadece turist alan boş taksileri görüntüledi, taksicilerin saldırısına uğradı | Video
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Beyazıt’ta bir vatandaş “sadece turist” alan taksileri görüntüleyince taksiciler tarafından saldırıya uğradı. Hiçbir taksiye güpegündüz boş olmasına rağmen binemeyen adam adeta isyan etti. Ortalığın karıştığı ve boş olmasına rağmen müşterileri almayan taksiciler kameralara yansıdı.
TURİST ALAN BOŞ TAKSİLERİ GÖRÜNTÜLEYİNCE SALDIRIYA UĞRADI
Sadece turist aldığı iddia edilen taksiciler, kendilerini görüntüleyen vatandaşa bir de fiziki olarak saldırıda bulundu. Saldırıya rağmen kendisini almayan taksiyi ve taksicileri görüntüleyen vatandaş, taksicilerin turist dışında müşteri almamasına tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.