Sahildeki bankta çıplak güneşlenen şahıs gözaltına alındı | Video

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İstanbul Beşiktaş'ta sahil kenarında bir bankta çıplak bir şekilde uyuyan ve vatandaşların tepkisini çeken Mahmut Ç. de gözaltına alındı. Çubukçu sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.