Video Yaşam Samatya sahili açıklarında tekne ile denize açılan 4 kişiden 1'i suda kayboldu | Video

Samatya sahili açıklarında tekne ile denize açılan 4 kişiden 1'i suda kayboldu | Video

Samatya sahili açıklarında tekne ile denize açılan 4 kişiden 1'i suda kayboldu | Video
18.07.2021 | 08:42

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Samatya sahili açıklarında gece saatlerinde tekne ile denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden 1'i suda kayboldu. Olay yerine deniz botu ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor.

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Samatya sahili açıklarında gece saatlerinde tekne ile denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden 1'i suda kayboldu. Olay yerine deniz botu ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor.

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