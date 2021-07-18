Samatya sahili açıklarında tekne ile denize açılan 4 kişiden 1'i suda kayboldu | Video

Samatya sahili açıklarında gece saatlerinde tekne ile denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden 1'i suda kayboldu. Olay yerine deniz botu ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Samatya sahili açıklarında gece saatlerinde tekne ile denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden 1'i suda kayboldu. Olay yerine deniz botu ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor.