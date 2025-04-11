Samsun merkezli 18 ilde düzenlenen ’change’ araç operasyonunda 30 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Samsun merkezli 18 ilde düzenlenen ’Satır’ adı verilen ’change’ araç operasyonunda gözaltına alınan 50 kişiden 30'u polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin yakalanması için 8 Nisan Salı sabahı "Satır" adı verilen Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum, Erzurum, Antalya, Edirne ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 20 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 30 şüpheli ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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