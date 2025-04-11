Samsun merkezli 18 ilde düzenlenen ’change’ araç operasyonunda 30 kişi adliyeye sevk edildi | Video 11.04.2025 | 11:23 Samsun merkezli 18 ilde düzenlenen ’Satır’ adı verilen ’change’ araç operasyonunda gözaltına alınan 50 kişiden 30'u polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı, hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 50 milyon TL olduğu değerlendirilen 15 tır, 6 dorse ve 2 otomobil ile change yapılıp satılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık" suçlarının işlendiği tespit edildi.Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin yakalanması için 8 Nisan Salı sabahı "Satır" adı verilen Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum, Erzurum, Antalya, Edirne ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 20 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 30 şüpheli ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.