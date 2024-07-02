Video Yaşam Samsun merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 10 gözaltı | Video
Samsun merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 10 gözaltı | Video

Samsun merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 10 gözaltı | Video

02.07.2024 | 13:47

Samsun merkezli İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun ve İstanbul'da bu sabah 05.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, internet siteleri üzerinden bungalov ev, prefabrik ev, konteyner ve motosiklet satma vaadiyle farklı tarihlerde ve farklı illerde 22 şahsı toplam 1 milyon 870 bin 159 TL dolandıran ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve sahte isim ve hesap kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen A.K.(28), M.K.(24), H.G.(29), U.İ.(22), A.A.(21), H.B.(23) ve U.T.Y.(22) Samsun'da, M.Ç.(31), Y.E.(25) ve F.Ö. ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 41 adet fişek, 78 adet kurusıkı fişek, 32 adet kartuş ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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