Samsun'da 1 ton 94 litre kaçak etil alkol ele geçirildi | Video 01.03.2024 | 14:09 Samsun'da KOM polisi tarafından bir kamyonetin kasasında ve minibüsün içinde 1 ton 94 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde kamyonetten minibüse aktarım yapılırken 1 ton 94 litre kaçak alkol ele geçirdi. Operasyon kapsamında E.Ü. ve H.B. suçüstü yakalandı. Yakalanan 2 kişi hakkında "5607 sayılı Yasa'ya muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.