Samsun'da kaçak içki üretiminde kullanılan 1 ton etil alkol ele geçirildi | Video
Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak içki üretiminde kullanılan 1 ton etil alkol ele geçirildi.
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