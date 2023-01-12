Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı | Video

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar saldırısı şeklinde eylemlerde bulunabilecek kişilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Ekiplerce, Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.