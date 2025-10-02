Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı | Video
Şanlıurfa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı trafik kazası saniye saniye araç kamerasına yansıdı.
Can Akgeyik (20) yönetimindeki 63 SH 694 plakalı otomobil ile Mehmet P. idaresindeki 63 SB 035 plakalı yolcu minibüsünün karayolunda kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazada alev alan otomobilde sıkışan genç sürücü Can Akgeyik'in itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Yolcu minibüsünde bulunan 14 kişi ise yaralanmış ve çevre hastanelerde tedavi altına alınmıştı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaza anına ilişkin bir tıra ait araç kamerası görüntülerine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:08
00:36
02:06
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 15:35
01:59
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video 02.10.2025 | 15:08
00:37
Marmaris’teki otelde patlama: 3 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:38
01:11
DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 02.10.2025 | 14:36
01:02
Adilcevaz'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:18
00:09
00:51
01:00
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 02.10.2025 | 12:09
01:19
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 11:39
00:51
Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 02.10.2025 | 11:30
05:13
00:24
00:26
Akyaka'da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 02.10.2025 | 10:38
02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02.10.2025 | 10:37
02:02
02:18
Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video 02.10.2025 | 10:12
02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi! O anlar kamerada | Video 02.10.2025 | 10:11
01:38
Beylikdüzü’nde yol verme kavgası kamerada | Video 02.10.2025 | 09:38