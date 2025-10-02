Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 16:08 Şanlıurfa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı trafik kazası saniye saniye araç kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa'nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerini bağlayan kara yolunun Beyaz Kule mevkiinde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı trafik kazası anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.Can Akgeyik (20) yönetimindeki 63 SH 694 plakalı otomobil ile Mehmet P. idaresindeki 63 SB 035 plakalı yolcu minibüsünün karayolunda kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Kazada alev alan otomobilde sıkışan genç sürücü Can Akgeyik'in itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Yolcu minibüsünde bulunan 14 kişi ise yaralanmış ve çevre hastanelerde tedavi altına alınmıştı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaza anına ilişkin bir tıra ait araç kamerası görüntülerine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.