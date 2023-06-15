Şanlıurfa’da ayarsız altın operasyonu: 11 gözaltı | Video
Şanlıurfa’da polis tarafından düzenlenen operasyonda altınların ayarlarını düşürüp piyasaya sürmeye çalışan 11 kişi gözaltına alınırken çok sayıda düşük ayarlı altın ve tarihi eser değeri olan sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:22
00:25
Trabzon-Gümüşhane karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı | Video 15.06.2023 | 11:39
02:10
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arazi kavgası: 8 ölü, 3 yaralı! | Video 15.06.2023 | 11:40
01:03
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı | Video 15.06.2023 | 11:35
01:39
Konya'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 4 ölü | Video 15.06.2023 | 11:35
01:45
06:09
Keşiş yaylasında açan rengarenk çiçekler göz kamaştırıyor | Video 15.06.2023 | 11:19
05:06
İstanbul’da 4 metrelik zehirli denizanası böyle görüntülendi | Video 15.06.2023 | 11:12
03:57
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Haziran 2023 Perşembe atv izle! | Video 15.06.2023 | 11:12
06:45
01:07
Şanlıurfa’da ayarsız altın operasyonu: 11 gözaltı | Video 15.06.2023 | 11:02
00:10
00:41
00:41
00:26
Gaziantep'te 1 milyon 200 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 15.06.2023 | 09:51
02:29
Konya'da 5 ilçe sağanak ve doludan etkilendi | Video 15.06.2023 | 08:53
01:40
Sokakta bulunan çantadan çok sayıda tüfek fişeği çıktı | Video 15.06.2023 | 09:50
02:05
İzmir’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 11 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 15.06.2023 | 08:52
03:15
Bursa'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video 15.06.2023 | 09:00