Video Yaşam Şanlıurfa’da telefonun içinden uyuşturucu çıktı | Video

Şanlıurfa’da telefonun içinden uyuşturucu çıktı | Video

Şanlıurfa’da telefonun içinden uyuşturucu çıktı | Video
23.12.2020 | 17:39

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Şanlıurfa’da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve cep telefonu içerisinde gizlenmiş 50 gram eroin ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında narkotik motorize timleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1adet hassas terazi ve cep telefonu içerisinde gizlenmiş 50 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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