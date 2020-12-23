Şanlıurfa’da telefonun içinden uyuşturucu çıktı | Video
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Şanlıurfa’da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve cep telefonu içerisinde gizlenmiş 50 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında narkotik motorize timleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1adet hassas terazi ve cep telefonu içerisinde gizlenmiş 50 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.