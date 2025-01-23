Sarıyer’de ‘değnekçi’ operasyonu: 3 gözaltı | Video 23.01.2025 | 09:30 Sarıyer’de polis ekipleri tarafından ‘değnekçilik’ yaptığı belirlenen şüpheliler yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, araç sahiplerinden para aldıkları anlar cep telefonu kamerasına yansırken, operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından korsan otoparkçılık yapan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, Sarıyer Galatasaray Rams Park Stadı çevresinde şüphelilerin araçlarını park etmek isteyen şahıslardan usulsüz olarak ücret talep ettiği belirlendi. Şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik 21 Ocak tarihinde gerçekleştirilen operasyonda F.Ö., U.K. ve T.B. isimli şahıslar Kağıthane'de yakalandı. Şüpheliler hakkında Trafik Kanunu'nun 79. maddesi "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan, şüphelilerin otomobilini park etmek isteyen şahıslardan para aldıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.