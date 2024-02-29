Sarıyer’de sürücüler yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı | Video
Megakent’te gece saatlerinden itibaren başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Sarıyer’de etkili olan yoğun sis nedeniyle ise araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
İzmir'de feci ölüm! Çarpıştığı iki tırın arasında kaldı | Video 29.02.2024 | 12:39
01:39
Sarıyer’de sürücüler yoğun sis nedeniyle zor anlar yaşadı | Video 29.02.2024 | 12:01
01:52
Sakarya Nehri'nde cesedi bulunmuştu: Eşi ve oğlu gözaltına alındı | Video 29.02.2024 | 11:45
00:57
Camide imamın cüzdanını çaldı! Cüzdanla yakaladılar | Video 29.02.2024 | 09:40
04:01
01:42
“Çocuğuna niye akbil basmadın” kavgası kamerada | Video 29.02.2024 | 10:57
02:08
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Feci kaza kamerada | Video 29.02.2024 | 10:56
04:06
Adnan Oktar Van’a getirildi | Video 29.02.2024 | 11:04
02:55
Sis içinde kalan 1915 Çanakkale Köprüsü hayran bıraktı | Video 29.02.2024 | 11:04
01:16
Marmara Denizi maviye boyandı, görenler şaşkına döndü | Video 29.02.2024 | 10:08
02:30
Kars’ta tefecilere şafak operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 29.02.2024 | 10:01
00:58
Erzincan polisinden tefeci operasyonu: 4 gözaltı | Video 29.02.2024 | 10:01
00:59
Direksiyonu kilitlenen otomobilin beton bloğa çarpma anı kamerada | Video 29.02.2024 | 10:08
06:25
Okul müdürü ve oğlunun darp ettiği yaşlı çift konuştu | Video 29.02.2024 | 09:18
03:48
İstanbul’da sis etkili oldu: Haliç Köprüsü sisten kayboldu | Video 29.02.2024 | 08:52
03:36
04:47
İstanbul'da yoğun sis: Göz gözü görmedi | Video 29.02.2024 | 07:22
03:39
00:24
Erkek arkadaşına kızdı, kazara kendini bıçakladı | Video 29.02.2024 | 05:56
02:04
Yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 29.02.2024 | 05:56