Sarıyer’de trafikte yol verme kavgası kamerada! Aracın içinden tekme attı | Video
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Sarıyer’de trafikte seyir halinde olan iki sürücü, yol verme tartışması yüzünden birbirine girdi. Aracından inerek diğer sürücünün kapısını açan sürücü, ona saldırmaya başladı. Araçtakinin tekmeyle karşılık vermesi üzerine devam eden kavgayı vatandaşlar ayırdı.