Sarıyer’de trafikte yol verme kavgası kamerada! Aracın içinden tekme attı | Video

Sarıyer’de trafikte seyir halinde olan iki sürücü, yol verme tartışması yüzünden birbirine girdi. Aracından inerek diğer sürücünün kapısını açan sürücü, ona saldırmaya başladı. Araçtakinin tekmeyle karşılık vermesi üzerine devam eden kavgayı vatandaşlar ayırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sarıyer Kilyos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyreden iki sürücü, yol verme nedeniyle tartıştırmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücünün aracımın kapısını açtı. Saldırmaya başlayınca araçtaki diğer sürücü de tekme atarak karşılık verdi. Bir süre devam eden kavgayı vatandaşlar ayırırken, o anlar kameralara yansıdı.