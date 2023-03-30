Şehir dışındaki ailesinin yanına gidecekken depreme yakalandı: Kendisi kurtuldu, oğlu öldü | Video 30.03.2023 | 09:26 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde 15 yaşındaki oğlunu ve kayın babasını kaybeden Muhammed Maral, eşi ve küçük yaşta iki çocuğunun şehir dışında oldukları için kurtulduklarını belirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yıkılan evinin enkazından kurtulan Muhammed Maral, deprem sırasında yaşadıklarını anlattı. Ailesiyle birlikte çadır kentte yaşayan Maral, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaşındaki oğlu Umut Can ile kayın babasının enkaz altında kalarak hayatını kaybettiklerini belirtti. Maral, depremden önce eşi ve iki küçük çocuğunun da Gaziantep'e misafirliğe gittiğini söyledi.Kaldıkları binanın komple yıkıldığını ifade eden Maral, "Evin komple yıkıldığını gördüm. Herkes canının derdine telaşına düştü. Elektrikler de birden gitti. Yıkılan binaların aralarında kalanlar, arabaların içinde kalanları gördük. Köprüler yıkıldı köylere yetişemedik. Bina komple oturdu aşağıya. Çocuklar Gaziantep'e gitmişti. Oğlum da 'Dedemin yanında kalacağım' demişti okul tatildi. Buradaydım ben de çocuğu da alıp Gaziantep'e gidecektim. Sabahı göremedi çocuk. Köy evinde kayınbabamla enkaz altında kaldı. Yattığım odadan çıktım kendi imkanlarımla" diye konuştu.Devletin her türlü yardımı kendilerine sağladığını belirten Maral, "Allah razı olsun devletimizden de milletimizden de. Kimse nankörlük etmesin. 'Koşmadı' diyen de 'Yardım gelmedi' diyen de yalan söyler. Devlet de olsun askeriye de olsun 'Gelmedi' diyen yalan söyler. Biz kendi gözümüzle gördük, yaşadık. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımdan da evimizi yapıp verecek bize" dedi.