Video Yaşam "Seni öldürürüm" diyerek zorla motosiklete bindirdi | Video

"Seni öldürürüm" diyerek zorla motosiklete bindirdi | Video

30.10.2022 | 15:31

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Bakırköy'de bir motosikletli sokak ortasında tartıştığı kadını seni öldürürüm diye tehdit ederek zorla motosiklete bindirdi. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay Zuhuratbaba Mahallesi'nde geçen cumartesi akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 19 ABA 377 plakalı motosikletin sürücüsü sokakta bekleyen bir kadınla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sürücü motosikletinden inerek, kadına Öldürürüm bin. Öldürürüm diye bağırdı. Kadına tehditler savurarak zorla motosiklete bindirmeye çalıştı. Bir süre sonra, kadını tutarak motosiklete doğru götürdü. Kadın korku içinde motosiklete bindi ve ardından gözden kayboldular.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin korku içinde bekleyen kadına bağırıp tehdit ettiği, korna çalan bir sürücüye de bağırdığı görüldü. Daha sonra kadın istemeyerek motosiklete bindi ve uzaklaştılar.

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