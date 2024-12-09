Video Yaşam Sevinen Suriyelilerin önünü kesmişti, gözaltına alındı | Video
Sevinen Suriyelilerin önünü kesmişti, gözaltına alındı | Video

Sevinen Suriyelilerin önünü kesmişti, gözaltına alındı | Video

09.12.2024 | 08:35

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Esad rejiminin gidişini kutlayan araçların yolunu kesen şahıs gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Gebze ilçesinde yaşandı. Suriyeli vatandaşların Esad rejiminin devrilmesi üzerine gösteriler düzenlenmesine tepki gösteren şahıs önlerini kesti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü A.K.D. isimli şahsı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına aldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sevinen Suriyelilerin önünü kesmişti, gözaltına alındı | Video 00:54
Sevinen Suriyelilerin önünü kesmişti, gözaltına alındı | Video 09.12.2024 | 08:35
Türkiye genelinde 20 ilde NARKOKAPAN-1 operasyonu | Video 01:24
Türkiye genelinde 20 ilde NARKOKAPAN-1 operasyonu | Video 09.12.2024 | 08:35
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:52
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 09.12.2024 | 08:35
Mersin’de koca vahşeti! Önceki gün karısını, dün de çocuğunu öldürdü | Video 02:07
Mersin'de koca vahşeti! Önceki gün karısını, dün de çocuğunu öldürdü | Video 09.12.2024 | 08:34
Hopa’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 04:37
Hopa’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 09.12.2024 | 08:34
Hopa’da feci kaza... Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 04:37
Hopa’da feci kaza... Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 09.12.2024 | 08:29
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı cevap verdiği an pişman oldu! 06:03
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı cevap verdiği an pişman oldu! 09.12.2024 | 00:10
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı cevap verdiği an pişman oldu! 04:40
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı cevap verdiği an pişman oldu! 08.12.2024 | 23:55
Mersin’de Atatürk büstünü iterek böyle düşürdü | Video 00:16
Mersin'de Atatürk büstünü iterek böyle düşürdü | Video 08.12.2024 | 16:18
Bungalov kiralama yalanıyla 1200 kişiyi 385 milyon lira dolandırdılar | Video 03:14
"Bungalov kiralama" yalanıyla 1200 kişiyi 385 milyon lira dolandırdılar | Video 08.12.2024 | 15:11
Sevgilisiyle otelde yer bulamayınca cep telefonu çaldı; 63 suçtan sabıkalı çıktı | Video 04:10
Sevgilisiyle otelde yer bulamayınca cep telefonu çaldı; 63 suçtan sabıkalı çıktı | Video 08.12.2024 | 14:32
Rojin’in babası: Cenazede 2 erkeğe ait DNA örneği bulunmuş | Video 10:00
Rojin’in babası: "Cenazede 2 erkeğe ait DNA örneği bulunmuş" | Video 08.12.2024 | 12:39
E-5’te akan trafiğe aldırmadan yumruk yumruğa kavga ettiler | Video 03:19
E-5'te akan trafiğe aldırmadan yumruk yumruğa kavga ettiler | Video 08.12.2024 | 12:32
Muhaliflerin Şam’ı ele geçirmesi İstanbul’da konvoylarla kutlandı | Video 06:07
Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi İstanbul’da konvoylarla kutlandı | Video 08.12.2024 | 10:49
Altından sokak geçen apartman görenleri şaşırıyor | Video 01:52
Altından sokak geçen apartman görenleri şaşırıyor | Video 08.12.2024 | 10:41
Beyoğlu’nda husumetlisine ateş açan saldırgan 4 kişiyi vurdu | Video 01:27
Beyoğlu’nda husumetlisine ateş açan saldırgan 4 kişiyi vurdu | Video 08.12.2024 | 10:41
İstanbul’da 67 milyon değerinde 58 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:08
İstanbul'da 67 milyon değerinde 58 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 08.12.2024 | 10:14
11 yaşındaki Çınar, bakmadan 7 saniyede kutu katlıyor | Video 01:50
11 yaşındaki Çınar, bakmadan 7 saniyede kutu katlıyor | Video 08.12.2024 | 10:14
Sahte kadın doktorun muayenehanesine baskın: Para ve altınlar çıktı | Video 03:07
Sahte kadın doktorun muayenehanesine baskın: Para ve altınlar çıktı | Video 08.12.2024 | 10:14
Petrol istasyonunda korku dolu anlar! Ayağı gaza basılı kalınca traktörle pompayı yıktı | Video 01:29
Petrol istasyonunda korku dolu anlar! Ayağı gaza basılı kalınca traktörle pompayı yıktı | Video 08.12.2024 | 09:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA