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OTOMATİK OYNAT
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Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti! | Video 13.10.2021 | 00:17
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Yağmur sonrası metrobüsün tavanı aktı | Video 12.10.2021 | 22:56
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La Palma'da 700'den fazla kişi için tahliye emri | Video 12.10.2021 | 17:52
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SON DAKİKA: Suç örgütü 'Lions Cartel'in elebaşı sınır dışı edilecek 12.10.2021 | 17:25
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İstanbul Taksim Meydanı'nda turistin taksi isyanı 12.10.2021 | 16:00
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Şiddetli fırtınada minare böyle yıkıldı! 12.10.2021 | 16:47
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Ağaç dalları şiddetli rüzgâra dayanamadı 12.10.2021 | 16:36
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Kocaeli'de samanlıktan 33 kilo esrar çıktı 12.10.2021 | 16:33
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Kaldırımda yürüyen anne ile bebeğine otomobilin çarpma anı kamerada 12.10.2021 | 16:32
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Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu 7 gözaltı 12.10.2021 | 16:00
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İstanbul Eyüpsultan'da taksi ata çarptı! 2 yaralı 12.10.2021 | 09:25
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Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu: 7 gözaltı 12.10.2021 | 15:53
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Tır ile otomobil çarpıştı, sürücü sıkışarak can verdi 12.10.2021 | 15:38
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Eğitimde kalp krizi geçiren uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı 12.10.2021 | 15:22
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Eskişehir'de ağır koku gelen evden 7 ton çöp çıktı 12.10.2021 | 14:58
ATV'nin sevilen ve en çok izlenen 'Esra Erol'da bugün yine inanılmaz bir olay yaşandı. 22 yıllık eşim 22 Ağustos’tan beri kayıp diyerek programımıza başvuran Mustafa Yoldaşer Esra Erol sayesinde günler sonra eşi bulundu ve stüdyoda kavuştu. Mustafa Bey’in eşi Gülşen Hanım’ın iddiaları güne damgasını vurdu. İşte detaylar...