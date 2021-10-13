Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti! | Video

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen 'Esra Erol'da bugün yine inanılmaz bir olay yaşandı. 22 yıllık eşim 22 Ağustos’tan beri kayıp diyerek programımıza başvuran Mustafa Yoldaşer Esra Erol sayesinde günler sonra eşi bulundu ve stüdyoda kavuştu. Mustafa Bey’in eşi Gülşen Hanım’ın iddiaları güne damgasını vurdu. İşte detaylar...