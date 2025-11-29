Siirt’te işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı | Video 29.11.2025 | 07:59 Siirt’in Şirvan ilçesinde gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Şirvan ilçesindeki bir maden ocağında gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 34 DKK 706 otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.