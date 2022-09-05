Video Yaşam Siirt’te tarım aracı devrildi: 1’i ağır 3 yaralı | Video
Siirt’te tarım aracı devrildi: 1’i ağır 3 yaralı | Video

Siirt’te tarım aracı devrildi: 1’i ağır 3 yaralı | Video

05.09.2022 | 16:14

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Siirt’te pat-pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

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Siirt'te pat-pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi soncu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Siirt'in Eruh ilçesi çizmeli yolunda meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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