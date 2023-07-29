Sinop’ta 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi: 1'inin durumu ağır | Video

Sinop'un Kumkapı sahilinde serinlemek için denize giren 2 kız çocuğu, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumun fark edilmesi üzerine cankurtaran ekipleri olaya müdahale etti. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu 2 kız çocuğu ekiplerce güçlükle denizden çıkarıldı. 2 çocuğa ilk müdahale sağlık ekiplerince sahilde yapıldı.Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.