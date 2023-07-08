Sipariş yetiştirmeye çalışan motokuryeler çarpıştı: 2 yaralı | Video
Tekirdağ Çorlu’da sipariş götüren iki motosikletli kuryenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ramazan K. ve Bülent C.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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