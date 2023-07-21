Şişli'de gecekonduda çıkan yangın korkuttu | Video
Şişli'de sabaha karşı bir gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangına şahit olan mahalleli Adnan Başbeyaz gördüklerini anlattı, "Yatağımızda uyuyorduk. Sese doğru koştuk. Mahallemiz yanıyordu. Burada yaşayanlar var. Ailemiz var. Sese koştuk. Seferber olduk. Sağ olsunlar, itfaiye gelmiş bize yardımcı oldular. Şu anda yangın kontrol altında. Sağ olsun devletimiz, Şişli Belediyemiz hemen buraya itfaiye gönderdi. Her şey yolunda şu an burada." ifadelerini kullandı.
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