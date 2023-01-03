Video Yaşam Siverek’te zincirleme kaza: 1 yaralı | Video
Siverek’te zincirleme kaza: 1 yaralı | Video

Siverek’te zincirleme kaza: 1 yaralı | Video

03.01.2023 | 16:55

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OTOMATİK OYNAT

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı, Otogar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Said Nursi bulvarı üzerinden otogar kavşağı istikametine sağ şeritte seyir halinde bulunan Bahattin K. İdaresindeki araç, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek sol şeride geçti. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden araca, arkadan gelen 3 aracın daha çarpmasıyla zincirleme kazası meydana geldi. Kaza B.K., yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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