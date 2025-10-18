Video Yaşam Sokak ortasında öldürülen Gülben Duru'nun ölümüyle ilgili görüntüler ortaya çıktı | Video
18.10.2025 | 13:54

İzmir’in Konak ilçesinde eskiden dini nikahla birlikte olduğu kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak cinayete kurban giden Gülben Duru'nun ölümüyle ilgili görüntüler ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda, Gülben Duru'nun birliktelikten olan çocuklarını, cinayet zanlısına göstermek istemediği ve çocukların bakımıyla ilgili anlaşmazlıktan dolayı olayın gerçekleştiği ortaya çıktı.

Olay, 16 Ekim saat 12.00 sıralarında Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi 1262 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülben Duru (27) ile eski eşi A.Ç. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Duru'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gülben Duru kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.Ç., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİN SEBEBİ ÇOCUKLARMIŞ
Yapılan araştırmalarda, Gülben Duru ile A.Ç.'nin geçmişte gerçekleştirdikleri imam nikahlı birlikteliklerini 2019 yılında bitirdikleri, bu birliktelikten çocukların bulunduğu, konunun çocukların görülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çıkan anlaşmazlıklardan dolayı gerçekleştiği ortaya çıktı. Cinayet zanlısı A.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

OLAY ANINA DAİR GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan olayın meydana geldiği ana dair görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde cinayetin meydana geldiği an sokaktaki kalabalık, olayın ardından kaçan şüpheli ve yakalandığı yer görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
