Video Yaşam Sokak ortasındaki kanlı cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video
Sokak ortasındaki kanlı cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video

Sokak ortasındaki kanlı cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video

23.02.2024 | 09:20

Gaziantep'te Hüseyin Yılmaz'ın sokak ortasında silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklandı. Kanlı cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 16 Şubat 2024 gecesi Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, halı fabrikasında çalışan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz (35) isimli şahıs, sokakta yürüdüğü esnada husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası vücuduna isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAKALANAN 8 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki kanlı cinayetle ilişkili olarak 8 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan yasal işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 8 şahıstan 4'ü, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOKAK ORTASINDAKİ CİNAYETTE KAN DAVASI İDDİASI
Öte yandan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz'ın sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi. Olayla ilgili derin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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