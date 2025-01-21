SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otel yangını! 10 ölü, 32 yaralı | Video
Son dakika haberi: Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Otelde 234 kişinin konakladığı öğrenildi.
OTELİN AHŞAP OLMASI FACİANIN BOYUTUNU ARTTIRDI
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile Bolu Belediye Tanju Özcan bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını olay yerinde takip etti. AFAD, UMKE, itfaiye ile çok sayıda sağlık ekibi bölgede hazır bekliyor. Otelin büyük kısmının ahşap olması facianın boyutunu arttırırken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Jandarma ekipleri de bölgede hazır bekliyor. Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırıyor.
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